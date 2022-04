Charlotte Crosby (31) teilt ihr Liebesglück! Im August hatte die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin bestätigt, dass sie und ihr damaliger Freund Liam Beaumont in Zukunft getrennte Wege gehen. Seit Ende des letzten Jahres ist die Britin wieder verliebt – ihren neuen Partner Jake Ankers hielt das Reality-TV-Sternchen jedoch strikt aus der Öffentlichkeit heraus – bis jetzt! In einem niedlichen Clip zeigt Charlotte ihren neuen Freund nun das erste Mal!

Auf ihrem TikTok-Account teilte Charlotte jetzt ein süßes Schwarz-Weiß-Video, das die UK-Ex on the Beach-Darstellerin das erste Mal öffentlich gemeinsam mit ihrem neuen Freund zeigt. Zu seinem kurzen Gastauftritt musste sie ihren Jake offenbar ganz schön überreden. "Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich ihn dazu zwingen musste, das zu tun. Wir sind ein bisschen spät dran, ich weiß", schrieb die 31-Jährige unter das Lip-sync-Video, das die beiden miteinander turtelnd zeigt.

Medienberichten zufolge soll Charlotte bereits nach vier Wochen Beziehung in das Apartment ihres Freundes in Manchester eingezogen sein. "Sie hat immer noch ihr Haus in Sunderland, ist aber in Manchester geblieben", verriet eine Quelle gegenüber The Sun und fügte hinzu, dass die Reality-TV-Darstellerin jede Sekunde mit ihrem Jake genießen würde.

Charlotte Crosby, Reality-TV-Star

Charlotte Crosby, ehemalige "Geordie Shore"-Darstellerin

Charlotte Crosby, Reality-TV-Darstellerin

