Wagen Nils Kloess und Vanessa den nächsten Schritt? In der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau lernte der Mutterkuhhalter die Steuerfachangestellte kennen. Schon bald wurde aus seiner Hofdame auch die Dame seines Herzens und die beiden gehen seither gemeinsam durchs Leben. Das Paar trennen allerdings satte 300 Kilometer voneinander. Doch nun könnte die Fernbeziehung womöglich ein Ende haben: Vanessa und Nils scheinen zusammenzuziehen!

In ihrer Instagram-Story teilte die Mutter einer Tochter ein Foto aus dem Haus des TV-Landwirts. Darauf ist deutlich zu sehen, dass in der Bleibe Umbauarbeiten stattfinden. "Nestbau", schrieb Vanessa zusätzlich zu dem Schnappschuss und verlinkte ihren Partner Nils darauf. Ob die beiden also an ihrer gemeinsamen Zukunft werkeln? Der Beitrag lässt vermuten, dass Vanessa nun doch zu dem 33-Jährigen zieht. Außerdem klingt ein Nest auch schwer nach Babyplanung...

Bei "Bauer sucht Frau" hatte Nils noch beteuert, gut mit einer Fernbeziehung leben zu können. "Ich hätte auch keine Probleme damit, jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende zu dir zu fahren", hatte er damals versichert. Beim großen Wiedersehen war dann aber schon ein Umzug im Gespräch: Sobald Vanessa bereit sei, ihre Heimat zu verlassen, wolle sie zu ihrem Freund ziehen. Dieser Moment scheint nun gekommen zu sein.

Instagram / vanessa.bauersuchtfrau2021 Die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Nils und Vanessa im Dezember 2021

Instagram / vanessa.bauersuchtfrau2021 Umbauarbeiten in Nils Kloess' Haus

RTL / friese.tv/Andreas Friese Nils und Vanessa, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2021

