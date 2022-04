Inna spricht Klartext! Die Blondine suchte bei Love Island die große Liebe – dort kam sie Jendrik Büscher näher, dem Schwager von Sarah Engels (29). Jedoch kauften die Zuschauer der Blondine ihre Absichten nicht hundertprozentig ab und befürchteten, dass sie Jendrik einfach nur hinhalten würde. Letztendlich musste das Couple die Show verlassen. Jetzt meldete Inna sich kuschelnd mit Jendrik zu Wort – und betonte, immer ehrlich gewesen zu sein!

In Innas Instagram-Story richteten sie und Jendrik ein paar Worte an ihre Fans. "Viele Sachen kamen natürlich für uns ganz anders rüber, als wir drin gewesen sind – so wie wir die eben wahrgenommen haben", erklärte die Beauty, nachdem sie mit Jendrik die letzte "Love Island"-Folge gesehen hatte, und fügte hinzu: "Und falls die Frage jetzt auftaucht, warum wir Arm in Arm liegen: Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und hatten auch viele schöne Momente, die komplett ausgelassen worden sind."

Einige Situationen seien ihrer Meinung nach nicht korrekt ausgestrahlt worden: "Wir waren immer ehrlich miteinander und sind selbst sehr verwundert über die Bilder, die wir gesehen haben. Klar wurde alles so gesagt, aber in welcher Reihenfolge und in welchem Kontext?" Es seien nur kritische Momente gezeigt worden – dabei hätten Inna und Jendrik auch eine Menge gelacht, kritisierte die Reality-TV-Teilnehmerin.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Inna und Jendrik, "Love Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTLZWEI Inna und Jendrik von "Love Island" im Frühling 2022

Anzeige

Love Island, RTL II Inna und Jendrik bei ihrem "Love Island"-Exit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de