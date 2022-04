Yeliz Koc (28) äußerte große Zweifel an ihrem Ex! Die Influencerin war bis vergangenen Herbst mit Jimi Blue Ochsenknecht (30) zusammen. Kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow trennten sich die beiden jedoch. Inzwischen liefern sich die beiden regelmäßig öffentliche Streitereien – es herrscht dicke Luft. Jetzt macht die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihrem Verflossenen weitere Vorwürfe: Leakt Jimi heimlich private Informationen an die Presse, um Schlagzeilen zu generieren?

In ihrem Podcast "Bad Boss Moms" sprach die Niedersächsin jetzt über ihre Gedanken. Die Brünette erklärte, nach der Geburt ihrer Tochter sei eigentlich ein Stillschweigen vereinbart worden – anschließend habe die Presse jedoch davon erfahren. Yeliz war sicher: Die undichte Stelle kam von Jimis Seite aus! Dafür führte sie auch ein Beispiel an: "Kann mir einer von euch ein Foto schicken von Jimis Exfreundin, mit der er vier Jahre zusammen war? Die waren verlobt. Die waren vier Jahre zusammen und kein Paparazzi oder Fan macht mal ein Foto von den beiden?"

Die Mutter einer Tochter ist offenbar überzeugt, dass ihr Ex sich zuvor stets größte Mühe gab, sein Privatleben geheim zu halten – inzwischen habe sich das aber urplötzlich geändert. "Jetzt komischerweise kommt sofort raus, dass er jemanden kennengelernt hat... Vier Jahre lang konnte er seine Freundin verstecken", ergänzte sie.

Sky/Jennifer Endom Jimi Blue Ochsenknecht bei "Diese Ochsenknechts"

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

