Sie werfen sich in Schale! Taylor Lautner (30) könnte derzeit glücklicher nicht sein: Im November vergangenen Jahres hat sich der Schauspieler mit Taylor Dome alias Tay verlobt. Umgeben von Kerzen und einem Meer aus roten Rosen hielt der Twilight-Star ganz romantisch um die Hand seiner Liebsten an. Dass die beiden das perfekte Paar abgeben, beweisen sie auch hier wieder: Taylor und seine Verlobte sorgen für Begeisterung auf dem roten Teppich!

Bei den diesjährigen CMT Music Awards schlenderten die beiden Verliebten in stylishen Looks über den Red Carpet: Während Taylor mit einem schicken Anzug komplett in Schwarz daherkam, ließ es seine Herzdame mit ihrem lilafarbenen Paillettenkleid richtig krachen. Beide wirkten sichtlich happy, als sie sich vom Blitzlichtgewitter der Fotografen einfingen ließen und dabei stets eng aneinander geschlungen blieben.

Auch wenn die imposante Verlobung der zwei für Begeisterung bei den Fans sorgte, Tay hat sich wohl etwas Bescheideneres gewünscht – das enthüllte ihr Geliebter Taylor zumindest kürzlich in einem Interview mit Access Hollywood. "Sie hat immer gesagt: 'Ich will nichts Besonderes. Ich will nichts Großes und Großartiges'", erklärte der US-Amerikaner diesbezüglich.

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner und Taylor Dome im November 2021

Getty Images Taylor Lautner und Taylor Dome im April 2022

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner und Tay Dome

