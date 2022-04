Für Viola ist die Reise bei Germany's next Topmodel vorbei! Die Studentin konnte Heidi Klum (48) in der aktuellen Folge der beliebten Castingshow nicht mehr von ihrer Leistung überzeugen: Nach dem Entscheidungswalk vor der Chefjurorin und dem Star-Designer Jeremy Scott musste die Vokuhila-Trägerin ihre Koffer packen und die Modelvilla in Los Angeles verlassen. Viola flog nach ihrem GNTM-Rauswurf aber nicht zurück nach Deutschland! Im Promiflash-Interview rief sich das Nachwuchsmodel jetzt die Zeit kurz nach seinem Exit in Erinnerung...

Gegenüber Promiflash berichtete Viola jetzt, dass sie sich nach ihrer Abreise vom "Germany's next Topmodel"-Set noch eine Auszeit in den Staaten gönnte. "Ich habe hinterher noch zwei Wochen Urlaub gemacht in den USA", betonte die Studentin. Sie habe sich vor allem gefreut, Los Angeles fernab des Drehs erkunden zu können. Zudem habe sie sich auch weitere Metropolen an der Westküste angeschaut. "Ich bin dann noch ein bisschen rumgereist – ich war nicht nur in L.A.", erklärte sie und zählte auf: "Ich war noch in Las Vegas, San Francisco und San Diego."

Trotz der aufregenden Reise entlang der Westküste sei Viola aber auch traurig gewesen, ihre GNTM-Mädels nicht mehr tagtäglich um sich zu haben. "Ich habe daran gedacht, dass es schade ist, dass ich die anderen verlassen muss, dass diese ganze Zeit, an die man sich ja gewöhnt hat, aufhört", verlieh sie ihren Gefühlen kurz nach dem Rauswurf Ausdruck.

GNTM-Girl Viola im Februar 2022

Instagram / viola.gntm22.official Viola, Kandidatin bei der 17. Staffel von "Germany's next Topmodel"

Viola, GNTM-Kandidatin 2022

