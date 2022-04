Hailey Bieber (25) sorgt immer mal wieder für heiße Spekulationen bei ihren Fans! Erst kürzlich fragten sich diese, ob das Model eventuell schwanger sein könnte – doch das entpuppte sich als reine Spekulation. Von den ganzen Tuscheleien war die Beauty wohl nicht begeistert und betonte, in Ruhe gelassen werden zu wollen. Jetzt macht Hailey eine klare Ansage im Netz – und wendet sich dabei vor allem an ihre Hater!

Auf TikTok postete die Ehefrau von Justin Bieber (28) nun ein Video, in dem sie klare Worte findet – denn von dem ganzen Rummel um ihre Person hat sie offenbar genug. "Lasst mich endlich in Ruhe! Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten, sage nichts und tue nichts [...] Bitte seid woanders unglücklich", hieß es in dem Clip.

Auch wenn Hailey allem Anschein nach mit ihren Hatern zu kämpfen hat – auf die Unterstützung ihres Gatten kann sie sich verlassen! Die beiden Turteltauben scheinen nämlich nach wie vor ganz schön verknallt zu sein. "Den nächsten Song möchte ich meiner wunderschönen Frau Hailey widmen [...] Ich liebe sie einfach so sehr", kündigte Justin bei einem Konzert an.

Getty Images Justin und Hailey Bieber auf den Grammys 2022

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, März 2022

Instagram / haileybieber Justin Bieber und Hailey Bieber im April 2022

