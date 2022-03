Er ist immer noch wie am ersten Tag verliebt in sie! Justin (28) und Hailey Bieber (25) sind seit über drei Jahren verheiratet. Seitdem verbringen die beiden fast jeden Tag zusammen und zeigen nur zu gern, wie sehr sie sich lieben. Vor allem der Musiker ist total vernarrt in seine Frau – was er nun einmal mehr unter Beweis stellt: Bei einem Konzert rührt Justin mit einer süßen Liebesbotschaft an Hailey seine Fans!

Auf Twitter hielt ein Supporter diesen niedlichen Moment mit der Kamera fest. Am Montag spielte der 28-Jährige nämlich ein Konzert in Los Angeles und widmete seiner Gattin den Song "Anyone". Total gerührt kündigte er an: "Den nächsten Song möchte ich meiner wunderschönen Frau Hailey widmen, die irgendwo in der Menge ist. Sie hasst mich sicher dafür, dass ich sie so ins Rampenlicht ziehe. Sie wird gerade bestimmt richtig rot. Aber ich liebe sie einfach so sehr!"

Doch auch die 25-Jährige ist noch total verliebt in ihren Justin. Zu dessen Geburtstag hatte Hailey dem "Peaches"-Interpreten eine rührende Liebeserklärung auf Instagram gemacht. "Alles Gute, mein Baby. Es gibt so viele schöne Dinge im Leben – aber das Beste ist, dass ich es mit dir verbringen darf", hatte sie zu einer Bilderreihe mit etlichen Pärchen-Pics geschrieben.

Justin Bieber mit seiner Frau Hailey bei der Met Gala im September 2021

Justin und Hailey Bieber

Justin und Hailey Bieber

