Am Samstagabend endete ihre galaktische Reise unter der Maske: Joana Zimmer (39) ist in der vierten Show bei The Masked Singer ausgeschieden. Bevor sie durch das Zuschauervoting ausschied, performte die Musikerin in dem Galax'Sis-Kostüm "Dream On" von Aerosmith. Nach dem Demaskieren berichtete die gebürtige Freiburgerin nun im Promiflash-Interview über ihre Show-Erfahrung: Ahnten Joanas Freunde, dass sie bei "The Masked Singer" dabei ist?

Promiflash verriet sie, dass ihre Bekannten sehr schnell ahnten, dass sie Galax'Sis sein könnte, aber sich noch nicht ganz sicher waren. "Aber irgendwann kamen dann alle auf mich zu, aber ich durfte nicht antworten. Da musste ich total unhöflich sein. Dann haben sie es auch verstanden, dass ich nicht antworten darf. Und jetzt freuen sich alle", plauderte die "I Believe"-Interpretin aus. Und zur großen Freude des Sohns dürfen sie nun auch wieder zusammen raus.

Außerhalb des Hotelzimmers konnten sie aufgrund der Geheimhaltung nichts gemeinsam unternehmen, was ihr Sohn nicht ganz verstanden habe. Doch die Breisgauerin berichtete weiter: "Meine Familie hat mich total unterstützt, ich durfte immer wieder zurückfahren und bei der Familie sein." Außer ihrem Mann und Sohn wusste niemand von ihrer Teilnahme bei "The Masked Singer". Die blinde Sängerin erzählte Promiflash: "Ansonsten war niemand eingeweiht – [...] mehr durfte ich nicht."

ProSieben/Willi Weber Galax'Sis bei "The Masked Singer"

Instagram / joanazimmermusic Joana Zimmer mit ihrem Sohn im Februar 2022 in Nürnberg

ProSieben/Willi Weber Galax'Sis bei "The Masked Singer"

