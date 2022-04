Seit Samstag ist das Geheimnis um das The Masked Singer-Kostüm Galax'Sis gelüftet – unter der aufwendigen Maske steckte die Musikerin Joana Zimmer (39)! Die gebürtige Freiburgerin hatte in den vergangenen Wochen gemeinsam mit den anderen maskierten Kandidaten wie beispielsweise dem Dornteufel, dem Ork oder auch dem Zebra um den Pokal gekämpft. Die "I Believe"-Interpretin schaffte es dann aber nur auf den siebten Platz. Im Promiflash-Interview verriet Joana jetzt, dass sie wegen ihres zweijährigen Sohnes aber sogar etwas froh sei, bei "The Masked Singer" rausgeflogen zu sein!

Gegenüber Promiflash betonte Joana, dass sie bei "The Masked Singer" zwar total viel Spaß gehabt hätte – doch sie sei auch froh, jetzt wieder mehr bei ihrem Sohnemann sein zu können. "Ich muss sagen, dass man als Mama total zwiegespalten ist", merkte die Musikerin an und erklärte genauer: "Wenn der Kleine zahnt und Fieber bekommt und dies und das, dann möchte man bei seinem Kind sein, muss aber auch in der Maske sein." Aus diesem Grund sei der "The Masked Singer"-Exit für die 39-Jährige auch total in Ordnung. "Ich gehe jetzt gerne wieder nach Hause. Ich habe eben etwas, wohin ich kommen kann", hob sie hervor.

Im Allgemeinen sei "The Masked Singer" als Mama eines kleinen Sohnes eine Herausforderung gewesen. "Es hat sich immer mehr aufgebaut, dass mit einem kleinen Kind Reisen und Hotel nichts ist", zog sie ein Fazit und fügte hinzu: "Ich stille auch noch und trage das Kind viel." Zwar wisse der Kleine schon, dass seine Mama beruflich viel unterwegs ist – doch für Joana sei es trotzdem wichtig, dass ihr Schatz im Mittelpunkt steht.

ProSieben / Willi Weber Joana Zimmer bei "The Masked Singer" 2022

Getty Images Joana Zimmer, Sängerin

Getty Images Joana Zimmer in Berlin, November 2014

