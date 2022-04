Yeliz Koc (28) und Natascha Ochsenknecht (57) haben sich zuletzt einen heftigen Zoff in der Öffentlichkeit geliefert. Obwohl es erst hieß, dass sich die beiden Promidamen ausgesprochen hätten, kam es im März erneut zum nächsten Eklat. Nachdem Yeliz in ihrem Podcast behauptete, dass ihre Schwester Filiz (35) die neue Realityshow Diese Ochsenknechts organisiert habe, kündigte Natascha an, die Hannoveranerin wegen Rufmordes vor Gericht zu ziehen. Eine Anzeige hat Yeliz jedoch bisher noch nicht erhalten.

"Yeliz' Briefkasten ist übrigens immer noch leer", teilte die Schwester der einstigen Bachelor-Kandidatin in ihrem gemeinsamen Podcast "Bad Boss Moms" zum Seitenhieb gegen die Ochsenknecht-Mama aus – damit gab Filiz ein Update über die Anzeige, die Natascha gegen Yeliz erstatten wollte. "Ich warte immer noch auf einen Brief. Also ich habe von meiner Ex-Schwiegermutter noch keinen Brief bekommen, nee. Was sie ja ganz groß angekündigt hat", bestätigte die 28-Jährige in ihrem Podcast.

Ob es sich Natascha doch noch einmal anders überlegt hat? Immerhin versicherte die 57-Jährige bereits nach ihrer Anklage-Drohung, sich ein normales Verhältnis mit der Mutter ihres Enkelkindes zu wünschen. "Dafür muss sie aufhören, Unwahrheiten zu verbreiten", erklärte das Ochsenknecht-Oberhaupt gegenüber RTL.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / _yelizkoc_ Natascha Ochsenknecht und Yeliz Koc

Getty Images Natascha Ochsenknecht auf der Berlin Fashion Week im September 2021

