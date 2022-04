Shirin David (27) hätte neben Mark Forster (39) in der The Voice of Germany-Jury sitzen sollen! Gerade erst wurde bekannt, dass es in der neuen Staffel der Talentshow einige Veränderungen geben wird: Nicht nur Lena Gercke (34) setzt als Moderatorin aus – auch Nico Santos (29), Sarah Connor (41) und Johannes Oerding (40) sind dieses Mal nicht als Coaches dabei. Wer stattdessen auf den roten Stühlen platznehmen wird, ist aktuell unklar. Rapperin Shirin aber zumindest nicht: Sie hat das Job-Angebot angeblich abgelehnt.

Das plauderte ein Insider aus Produktionskreisen jetzt gegenüber Bild aus. Demnach haben die Verantwortlichen fest mit der Musikerin geplant und auf frischen Wind in dem Format gehofft. "Sie sollte das neue Gesicht der Jury werden. Es hätte der Show den neuen Anstrich gegeben", berichtete die anonyme Quelle von dem Vorhaben. Warum Shirin nicht mitmischen möchte, ist bis dato nicht bekannt – eine Anfrage der Zeitung ließ die 27-Jährige unkommentiert.

Ob sich die Fans ausschließlich auf ganz neue Gesichter freuen können oder altbekannte Coaches zurückkehren, ist ebenfalls geheim. "Drei neue Coaches für 'The Voice of Germany'! Mark Forster darf sich in der nächsten Staffel auf gleich drei neue Kolleg:innen freuen. Sarah, Nico und Johannes machen dieses Jahr Pause", hieß es auf dem Instagram von "The Voice" lediglich.

Claudius Pflug Lena Gercke und Thore Schölermann beim Halbfinale von "The Voice of Germany"

Getty Images Shirin David, Rapperin

ProSiebenSAT.1/André Kowalski Johannes Oerding, Nico Santos, Sarah Connor und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Juroren 2021

