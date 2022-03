Lena Gercke (34) nimmt eine große Veränderung in ihrem Berufsleben vor! Die Gewinnerin der ersten Germany's next Topmodel-Staffel moderiert seit mehreren Jahren die beliebte Castingshow The Voice of Germany: An der Seite von Thore Schölermann (37) führte die attraktive Blondine durch die Blind Auditions, Liveshows und Co. Doch damit ist in Zukunft erst einmal Schluss: Lena hängt ihren "The Voice of Germany"-Job jetzt nämlich an den Nagel!

Diese Entscheidung verkündete Lena nun auf ihrem Instagram-Profil. "Schweren Herzens habe ich mich dazu entschieden, die Moderation in diesem Jahr auszusetzen", erklärte die 34-Jährige. Vor allem durch die Gründung ihres eigenen Modelabels LeGer hätten sich ihre Prioritäten verschoben – sie schilderte: "Durch die Tätigkeit als Geschäftsführerin eines Unternehmens sind nicht nur zahlreiche neue Aufgaben hinzugekommen, sondern auch eine Menge Verantwortung." Im Moment sei sie deshalb als Geschäftsfrau und Mutter gefordert – ein Comeback zu "The Voice of Germany" schließe sie in der Zukunft aber nicht aus.

Lenas "The Voice of Germany"-Aus stimmte nicht nur die Fans, sondern auch ihren Co-Moderator Thore traurig. "Mit wem singe ich jetzt backstage, wer zeigt mir Rückendehnungsübungen?", fragte sich der 37-Jährige und betonte zudem: "Hat Spaß gemacht mit dir, Frau Gercke! PS: Jetzt bin ich endlich wieder der Größte auf der Bühne!"

Claudius Pflug Lena Gercke und Thore Schölermann beim Halbfinale von "The Voice of Germany"

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Februar 2022

Getty Images Lena Gercke und Thore Schölermann bei "The Voice of Germany"

