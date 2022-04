Mike Singer (22) wird bald wieder im Fernsehen zu sehen sein! Mittlerweile ist er nicht nur als Musiker bekannt, sondern auch als beliebte TV-Persönlichkeit. Seine Fans lieben es dabei besonders, wie offen und ehrlich er stets mit seinen Gefühlen umgeht. So schwingt er aktuell bei Let's Dance das Tanzbein und legt eine Menge Emotionen in seine Auftritte. Und seine TV-Reise geht weiter: Mike wird in den kommenden Monaten für Köln 50667 vor der Kamera stehen!

Wie Presseportal.de berichtete, bekommt der Sänger einen kleinen Gastauftritt in der beliebten Vorabend-Soap. Dabei wird Mike dann auch sein neues Album "Emotions" vorstellen. "Ich persönlich feiere 'Köln 50667' und die Sendung passt mit meiner Musik zusammen", schwärmte der 22-Jährige. Über diese Möglichkeit freue er sich total. "Als ich die Anfrage zur Zusammenarbeit vor ein paar Monaten bekam, habe ich mich sehr gefreut", verriet er.

Der gebürtige Kehler sehe es zudem als eine Chance an, dass die Zuschauer der Serie ihn so noch besser kennenlernen können. In seiner Karriere durfte er schon einiges an TV-Luft schnuppern – und bislang gefiel es ihm vor der Kamera anscheinend richtig gut. "Deswegen macht es mir wirklich Spaß, im Fernsehen aufzutreten", erklärte Mike abschließend.

