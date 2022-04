Es ist der wohl emotionalste Tanz für die Promis bei Let's Dance! In der vergangenen Woche musste sich der Teilnehmer Mike Singer (22) einer besonders großen Herausforderung in der Tanzshow stellen. Er und seine Tanzpartnerin Christina Luft (32) performten einen Contemporary zu Shawn Mendes (23) Ballade "It'll Be Okay" und zeigten dabei ganz große Gefühle. Doch diese Emotionen zuzulassen, war für Mike nicht so einfach!

Gegenüber Promiflash erklärte der junge Musiker, dass er ein paar Tage gebraucht habe, um seine tiefen Gefühle im Training rauslassen zu können. "Ich musste erst verstehen, dass dieser Tanz diese Gefühle braucht und ich meine eigenen emotionalen Erfahrungen da mit einbinden muss. Ab dem Zeitpunkt, wo ich dann getanzt habe, wurde es auch emotional und ich habe es gefühlt", gab Mike Einblicke in sein Seelenleben.

Dass er sich so geöffnet hat, hat sich allemal gelohnt. Mike und Christina bekamen für ihre Darbietung Standing Ovations. Seine Freundin Sophie Lilian Marstatt, die im Publikum saß, verdrückte sogar eine Träne. Und die Fach-Jury rund um Joachim Llambi (57)? Die gab dem "Lass Mich Los"-Interpreten stolze 26 Punkte.

Anzeige

Getty Images Mike Singer und Christina Luft bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Mike Singer und Christina Luft bei "Let's Dance" 2022

Anzeige

Instagram / sophiemarstatt Mike Singer und Sophie Lilian Marstatt

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de