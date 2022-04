Tish Cyrus (54) hat ihren Ehering abgelegt. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Mutter von Miley Cyrus (29) und ihr Gatte Billy Ray Cyrus (60) nach knapp 30 Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Auch die Scheidung von dem Countrysänger habe die Schauspielerin bereits eingereicht. Nun wurde Tish zum ersten Mal nach der Verkündung der Trennung in der Öffentlichkeit gesichtet, und das ohne Ehering.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, spazierte die 54-Jährige am Dienstag durch Los Angeles. In einem lässigen Outfit, bestehend aus einem grauen Sweatshirt und weißer Jogginghose, machte sich die fünffache Mutter auf den Weg, Kaffee zu holen. Besonders auffällig war dabei, dass Tish ihren Ehering nicht mehr trug. Nur eine Tätowierung war noch an ihrem Ringfinger zu sehen.

Gegenüber People erklärten die Schauspielerin und der Musiker am Dienstag, wie es zu ihrem Ehe-Aus kam. Nach all den gemeinsamen Jahren sei es an der Zeit, dass jeder von ihnen seinen eigenen Weg geht. "Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht und sie auch nicht übereilt getroffen", betonte das Noch-Ehepaar.

Getty Images Tish Cyrus, Schauspielerin

Instagram / tishcyrus Tish Cyrus im November 2020

Getty Images Tish und Billy Ray Cyrus im Februar 2019

