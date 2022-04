Iris Klein (54) sorgte bei Kampf der Realitystars für einen ganz besonderen Auftritt! Am heutigen Abend startete endlich die lang ersehnte neue Staffel des Trash-TV-Formats unter der Sonne Thailands. Neben Promi-Kandidaten wie Yeliz Koc (28), Ronald Schill (63) und Co. wagte sich auch Daniela Katzenbergers (35) Mutter Iris an den VIP-Strand. Für gewöhnlich reisen die Stars mit einem Boot an – die Ankunft der Pfälzerin lief hingegen etwas anders ab: Iris begrüßte ihre Konkurrenz in Form eines Roboters!

Nachdem Kandidat Yasin Mohamed (30) zum eintreffenden Boot gerannt war, musste er feststellen: "Ihr glaubt es nicht, es ist ein iPad!" Tatsächlich wurde eine Kleiderstange samt anmontiertem Tablet geliefert, auf dem die Katzen-Mama ihre zukünftigen TV-Mitbewohner anlächelte. Doch warum erschien Iris nur als Roboter? "Ich hab doch noch Corona", klärte sie die anderen auf. Bis zum Ende ihrer Quarantäne muss die Wahl-Mallorquinerin ihre Zeit also noch im Hotel verbringen. Doch Konkurrent Jan Leyk (37) sah es gelassen: "Das Gute ist, du musst dich nicht eincremen, weil du nicht in der Sonne verbrennen kannst!"

Der Sonnenschutz im Hotel mag zwar besser sein als in der Sala – allerdings scheint Iris auch ganz schön schnell aus den Augen und aus dem Sinn zu sein. Während die Gruppe zur ersten Challenge aufbrach, wurde Iris eiskalt zurückgelassen. Dabei hatte die 54-Jährige im Voraus doch noch eine knallharte Kampfansage gemacht: "Ich bin sehr intelligent, ich sehe super aus und ich hab eine tolle Figur!" Das Vergessen der TV-Bekanntheit war hoffentlich nur ein einmaliges Versehen.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI/Paris Tsitsos Der Cast von "Kampf der Realitystars" 2022

RTLZWEI Die neue "Kampf der Realitystars"-Sala

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

