Gelten diese Worte Yeliz Koc (28)? Eigentlich schien der Rosenkrieg mit ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht (30) beendet zu sein und sich die beiden zugunsten der gemeinsamen Tochter Snow Elanie wieder anzunähern. Inzwischen ist die Schlammschlacht aber wieder in vollem Gange. Weil Yeliz in ihrem Podcast über ihren Verflossenen auspackte, hörte sie sogar von dessen Anwalt. Im Netz machte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihrem Ärger über das juristische Schreiben Luft. Nur kurz danach meldete sich auch Jimis Mutter Natascha Ochsenknecht (57) – und macht den Eindruck, sich an Yeliz zu richten.

In ihrer Instagram-Story scheint die 57-Jährige Bezug auf die derzeitigen Entwicklungen rund um die Fehde mit der Kampf der Realitystars-Teilnehmerin zu nehmen. Nur kurz nachdem Yeliz das Schreiben von Jimis Anwälten gepostet hatte, teilte Natascha einen Beitrag, in dem sieben Merkmale von Narzissten aufgelistet sind. Unter anderem heißt es darin: "Sie manipulieren ihre Mitmenschen", "Ihre Meinung ist die einzig wahre" und "Sie sehen sich als Opfer". Ob sie einige dieser Kennzeichen auch indirekt der Mutter ihrer Enkelin unterstellt?

Dass der Konflikt öffentlich ausgetragen wird, hatte Natascha schon in der Reality-TV-Serie Diese Ochsenknechts kurz nach Yeliz und Jimis Trennung scharf kritisiert. "Man tut es nicht nur, um Presse zu haben, sondern auch, um die Followerzahl schön hochzupushen", hatte die dreifache Mutter gegen die Hannoveranerin gewettert.

