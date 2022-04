Sie lässt die Hüllen fallen! Jennifer Lange (28) hat ganz besondere Pläne für dieses Jahr: Gemeinsam mit ihrem Liebsten Darius Zander (38), der bereits seit letztem Sommer Teil ihres Lebens ist, will sich die Fitnesstrainerin auf eine große Weltreise begeben. Zwar ist es erst Ende Mai so weit, trotzdem befinden sich die beiden Turteltauben aktuell auf Mallorca. Für Jenny ist das die perfekte Gelegenheit, um einen heißen Schnappschuss zu posten!

Auf Instagram teilte die 28-Jährige das vielversprechende Foto, auf dem sie oben ohne am Meer sitzt und sichtlich zufrieden in die Kamera lächelt. "Das Meeresrauschen, der Duft der Pinienbäume, das Gefühl, barfuß zu laufen. Ich liebe es hier", lauten die Zeilen unterhalb des Beitrags. Offenbar ist die Influencerin aktuell überglücklich und genießt die Zeit auf der spanischen Insel in vollen Zügen.

Die einstige Bachelor-Siegerin strahlt hier wieder in ihrem natürlichen Look. Doch vor wenigen Tagen probierte Jenny mal ein ganz anderes Styling aus – und war dabei kaum wiederzuerkennen! Ebenfalls auf Instagram hatte die Beauty ein Bild geteilt, auf dem sie dank starkem Make-up und einer geföhnten Frisur zur waschechten Glamour-Queen wurde!

Instagram / dari_musik Darius Zander und Jennifer Lange im Oktober 2021

Instagram / agentlange Jennifer Lange im Mai 2021

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange im April 2022

