Sie haben ihre gemeinsamen Pläne umgeworfen. Seit Sommer 2021 gehen Jennifer Lange (28) und Darius Zander (38) gemeinsam durchs Leben – und meinen es richtig ernst miteinander! Für dieses Jahr hatten die beiden Turteltauben geplant, in eine große gemeinsame Wohnung zu ziehen, da sie ohnehin so viel Zeit zusammen verbringen. Daraus wird jetzt aber erst mal doch nichts: Jenny und Darius machen eine Weltreise!

"Unsere Pläne haben sich geändert. Wir werden uns dieses Jahr noch nicht vergrößern", verkündete Jenny in ihrer Instagram-Story. Danach sieht man die Influencerin mit ihrem Freund bei der Besichtigung verschiedener Campervans, die sie für ihren neuen Plan brauchen. "Wir haben uns entschieden, eine Weltreise zu machen!", erklärten die beiden nämlich glücklich. Bereits Ende Mai werde ihr Trip auf vier Rädern starten, dem die Ex von Andrej Mangold (35) schon jetzt entgegenfiebert: "Wir würden am liebsten jetzt schon losfahren!"

In einem Post ging die Bachelor-Gewinnerin dann noch mal etwas genauer auf ihre Pläne ein. "Unsere erste Campervan-Reise nach Frankreich hat uns so gut gefallen, dass wir nun sechs Monate lang die Welt entdecken… oder zumindest einen Teil davon", schrieb sie unter Fotos aus ihrem neuen Fahrzeug. Das allererste Ziel der Tour hätten sie auch schon festgelegt.

Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange im März 2022

Anzeige

Instagram / jenniferlange Darius Zander und Jennifer Lange, Influencer

Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Bachelor-Gewinnerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de