Wie weit sind Nico und Jennifer (23) in ihrer noch jungen Beziehung? Sie nahmen an der Frühlingsausgabe von Love Island teil. Zwischen den beiden passte es direkt und sie kamen sich schnell näher. Trotz kleinerer Streitigkeiten versöhnte sich das Couple und schaffte es bis ins Finale. In einer knappen Kiste gegen Leon und Leonie sowie Mark und Cindy schnappten sich die beiden schließlich den Sieg und das Preisgeld. Gab es eigentlich schon das erste "Ich liebe dich"?

Das verrieten die beiden nun gegenüber Promiflash. "Mehr oder weniger haben wir das", erklärte Nico. In der TV-Villa gab es zwischen den beiden nämlich nicht nur zahlreiche Kuscheleinheiten und Küsse, sondern auch die drei magischen Worte auf Spanisch. Zudem flüsterte Nico seiner Auserwählten damals in der Private Suite ins Ohr: "Ich bin schon sehr verschossen in dich." Als ein offizielles "Ich liebe dich" wollen die "Love Island"-Sieger das aber noch nicht gelten lassen.

"Es ist sehr nah dran. Wir sind beide ultraverliebt und verschossen ineinander, aber Liebe ist etwas, was natürlich ein Prozess ist. Das dauert immer ein bisschen", fügte Nico hinzu. Es sei noch etwas zu früh – die beiden Frischverliebten sind schließlich noch nicht lange zusammen.

RTLZWEI Nico und Jennifer bei "Love Island", Frühling 2022

RTLZWEI Jennifer und Nico bei "Love Island"

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Nico bei "Love Island"

