Bei Germany's next Topmodel sind regelmäßig bekannte Persönlichkeiten zu Gast, die Heidi Klum (48) in Rat und Tat zur Seite stehen. Auch die Kandidatinnen können sich bei den Gastjuroren hilfreiche Tipps abholen. Neben Designern wie Jean Paul Gaultier (69) oder Jeremy Scott nahm auch schon Ex-GNTM-Girl Sarina Nowak (28) auf dem Stuhl neben Heidi platz. Nun wagt sich Maye (73), die Mutter von Elon Musk (50), in das TV-Abenteuer!

Wie ProSieben verriet, ist die 73-Jährige zu Gast, um den Modelanwärterinnen Tipps in Sachen Laufsteg zu geben. Die gebürtige Kanadierin soll nämlich zu den angesagtesten Models weltweit gehören – sie war bereits auf den Titelseiten von Magazinen wie der Vogue zu sehen. "Maye Musk zeigt, dass Schönheit keine Altersgrenze kennt", betonte Heidi laut Mitteilung.

Das ist aber nicht die einzige Besonderheit, die in der kommenden Folge von Bedeutung sein wird! Denn heute Abend steht das große Nacktshooting an, das bereits vor einigen Wochen in aller Munde war, als Paparazzi-Fotos geleakt wurden. Eine Promiflash-Umfrage ergab anschließend, dass 95 Prozent der Fans finden, dass das Shooting in diesem Jahr zu weit ginge.

