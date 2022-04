Elena Miras (29) und Jan Leyk (37) haben das Kriegsbeil begraben! Die Reality-TV-Queen ist dafür bekannt, keine Konfrontation zu scheuen – erst recht, wenn jemand sich negativ über ihre Tochter äußert. Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Jan hatte in der Vergangenheit im Netz über ihre Kleine hergezogen. Nun trafen die beiden bei Kampf der Realitystars aufeinander, weshalb die Zuschauer eine Menge Konfliktpotenzial witterten. Es kam aber anders als erwartet: Elena und Jan haben sich vertragen!

Elena zeigte sich nicht begeistert, als Jan am Star-Strand ankam. "Oh, da haben wir jetzt ein großes Problem. Der hat was über meine Tochter gesagt", ärgerte sich die Brünette kampfbereit. Jan sah die ganze Angelegenheit aber offenbar nicht so dramatisch. "Ich hab ein paar lustige Sprüche rausgehauen damals, aber das ist auch schon lange her. Mittlerweile bin ich alt und vernünftig", meinte er und fragte die Beauty daraufhin, was er überhaupt gesagt habe. Offenbar hatte er kritisiert, dass sie ihre Tochter öffentlich zeigt. "Aber das finde ich ja nach wie vor scheiße, du kennst meine Haltung dazu", rechtfertigte er sich und sorgte damit dafür, dass die 29-Jährige ausnahmsweise mal nichts entgegnen, sondern nur zustimmen konnte.

Damit herrscht nun nicht nur Waffenstillstand – die beiden scheinen sich sogar ganz sympathisch zu finden. "Ich freue mich derbe, dass sie da ist, und ich glaube, ich mag die", meinte Jan, was Elena ähnlich sah: "Wir haben das jetzt ausgesprochen und ich glaube, wir werden uns auch gut verstehen."

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTLZWEI/Paris Tsitsos Der Cast von "Kampf der Realitystars" 2022

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Teilnehmerin

Anzeige

Getty Images Jan Leyk, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de