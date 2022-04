Kampf der Realitystars geht bald in die nächste Runde – und so sieht die Sala aus! Bereits am kommenden Mittwoch startet die neue Staffel des Trash-TV-Formats. Und nicht nur die Besetzung rund um Yeliz Koc (28), Paco Herb und Ronald Schill (63) kann sich sehen lassen, sondern auch die Kulisse, in der um den Titel "Realitystar des Jahres" gekämpft wird. Denn die Sala hat ein Upgrade bekommen: Das alles ist neu!

Aus einer Pressemitteilung geht hervor, dass die Kandidaten 2022 mehr Platz zum Zoffen, Trinken und vielleicht sogar zum Verlieben haben. Denn der thailändische Strand, an dem gedreht wurde, ist viel größer als die Jahre zuvor. Zudem gibt es jetzt ein Örtchen, an dem man etwas Zweisamkeit genießen kann – und zwar das sogenannte "Thai-Ny-Haus", welche als Liebeshütte fungiert.

Ob tatsächlich was Romantisches in dem Häuschen passiert ist? Schon vor Staffelstart wurde spekuliert, dass Yeliz und Paco während und nach dem Dreh angebändelt haben. Die beiden bestätigten auch bereits: Sie verstehen sich gut und verbringen sehr viel Zeit miteinander.

"Kampf der Realitystars", ab dem 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

RTLZWEI Die neue "Kampf der Realitystars"-Sala

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

