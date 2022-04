Es fliegen mal wieder die Fetzen! Dass bei Germany's next Topmodel die Nerven der Kandidatinnen oft blank liegen, zeigt sich immer wieder am Zoff unter den Models. So gerieten in der letzten Folge Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (18) und Lieselotte Reznicek aneinander, weil das Best-Ager-Model in den Augen ihrer Konkurrentinnen nicht dankbar genug für ihre Teilnahme sei. In der heutigen Folge gab es noch mal mehr Konfliktpotenzial: In Zweierpaaren mussten die Models miteinander verbunden über den Laufsteg gehen!

Klar, dass diese enge Verbundenheit für Zoff sorgt. So mussten beispielsweise Noëlla und Vivien (22) zusammenarbeiten – obwohl die beiden sich gar nicht miteinander verstehen. "Ich war sehr erschrocken, weil man ja eine Partnerin will, mit der man gut auskommt", erklärte Vivien ihre Gefühle. Und auch Noëlla ist gar nicht zufrieden mit dieser Paarung: "Wir waren wie fremde Menschen." Martina (50) musste natürlich mit ihrer Tochter Lou-Anne ran – aber auch dieses Gespann verstand sich nicht sonderlich gut. "Wie Eltern halt sind, die wollen einem ständig irgendwelche Tipps geben", regte Lou-Anne sich auf. Die beiden seien einfach komplett unterschiedlich und stritten sich deshalb über die Posen.

Die interessanteste Paarung war aber sicherlich Lieselotte und Sophie, weil die 66-Jährige in den letzten Wochen nicht gerade mit ihrer Leistung auf dem Laufsteg überzeugen konnte. Auch jetzt wollte Lieselotte wieder ihre speziellen Posen einbauen – für ihre Partnerin aber ein No-Go. "Lieselotte hat viele Ideen und das ist ja auch schön, aber ich glaube, es ist nicht passend!", berichtete Sophie sichtlich angespannt und aufgeregt.

Noëlla, Vanessa, Vivien, Luca und Sophie bei "Germany's next Topmodel" 2022

Heidi Klum bei "Germany's next Topmodel"

Die "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen der 17. Staffel posieren

