Kai Noll (57) lebt nicht gerne in den Tag hinein! Der Schauspieler war 17 Jahre lang Teil von Unter uns – vor rund zwei Jahren verkündete er dann überraschend seinen Ausstieg. Jetzt ist aber klar: Der Rufus-Darsteller kommt zurück – am Set ist er bereits wieder ein fester Bestandteil. Aber was hat Kai überhaupt in seiner TV-Pause gemacht und vor allem: Was hat ihm vor seiner Rückkehr am meisten gefehlt? Der gebürtige Bonner verriet: Er habe die Arbeitsroutine vermisst.

Gegenüber Promiflash betonte er, dass er das "geregelte Arbeiten" ganz besonders schätzt. Zwar habe er auch während der Serienauszeit nicht auf der faulen Haut gelegen und sich insbesondere seiner Musikkarriere gewidmet – durch die Pandemie sei das aber gar nicht so einfach gewesen. "Natürlich wurden fest geplante Sachen abgesagt und verschoben – haben nicht stattgefunden. Man musste da schon sehr flexibel sein", erinnerte er sich. Zudem habe er aber auch die netten Kollegen bei "Unter uns" vermisst. "Klar sind mir sehr viele Leute ans Herz gewachsen", stellte der 57-Jährige klar.

Aber bedeutet Kais Rückkehr nun, dass er seine musikalischen Ambitionen für die Schauspielerei schleifen lässt? Ganz und gar nicht. "Die Musik läuft auf jeden Fall weiter", betonte er. Für dieses Jahr sei sogar die Veröffentlichung einiger Songs geplant. Die freie Zeit und der Raum zum experimentieren hätten ihm aber gezeigt: Er möchte dem Rockgenre treu bleiben. "Davon komme ich nicht weg – ich komme aus der Rockmusik", gab der TV-Star lachend zu.

RTL / Stefan Behrens Kai Noll als Rufus Sturm bei "Unter uns"

Instagram / kai.noll Kai Noll, "Unter uns"-Star

wcrART/ ActionPress Kai Noll, Schauspieler und Musiker

