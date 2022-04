Britney Spears (40) sorgte in dieser Woche für die größten News: Die Musikerin ist wieder schwanger! Am Montag teilt der frühere Popstar die freudigen Neuigkeiten mit der Welt. Nach ihrer Verlobung mit Sam Asghari (28) erwarten die beiden nun auch noch Nachwuchs und sind darüber überglücklich. Auch ihr Ex-Ehemann Kevin Federline (44) erfuhr von dem erneuten Babyglück seiner Verflossenen – jedoch nicht persönlich!

Wie sein Anwalt gegenüber Page Six erklärte, wurde dem Vater von Britneys Söhnen die Neuigkeit nicht persönlich überbracht. Stattdessen habe der Tänzer es via Social Media erfahren: "Wie der Rest von uns hat auch er es bei Instagram gesehen!" Anschließend habe er seinen juristischen Vertreter kontaktiert, um mögliche Presseanfragen zu besprechen.

Seit ihrer Trennung 2007 stehen sich Britney und Kevin nicht besonders nahe. Kein Wunder also, dass der 44-Jährige nicht von seiner Ex selbst von ihrem Glück erfuhr. Ebenso unpersönlich ließ er seine Glückwünsche verlauten: "Er wünscht ihr alles Gute für eine glückliche, gesunde Schwangerschaft", teilte sein Anwalt am Dienstag mit.

Britney Spears beim iHeartRadio-Festival in Las Vegas 2013

Kevin Federline im Januar 2019

Britney Spears mit ihren Kindern Jayden und Sean, Juli 2013

