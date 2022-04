Kevin Federline (44) freut sich für seine Ex Britney Spears (40). Am Montag verkündete die Sängerin, dass sie und ihr Verlobter Sam Asghari (28) nach sechs Jahren Beziehung ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Die Pop-Prinzessin ist bereits Mutter zweier Söhne, die aus ihrer Ehe mit Kevin Federline entstanden sind. Doch wie hat der Tänzer auf die Neuigkeiten seiner Ex reagiert? Wie nun bekannt wurde, habe Kevin sich über Britneys Baby-News gefreut und ihr zur Schwangerschaft gratuliert.

Gegenüber NBC News verriet der Anwalt des zweifachen Vaters, Mark Vincent Kaplan, dass dieser positiv auf die Nachrichten reagiert hat. "Er wünscht ihr alles Gute für eine glückliche, gesunde Schwangerschaft und gratuliert ihr und Sam Asghari zu ihrer gemeinsamen geplanten aufregenden Zeit als Eltern", gab Mark Vincent Kaplan in Kevins Namen bekannt.

Aber nicht nur der 44-Jährige gratulierte Britney zu ihrer überraschenden Schwangerschaft. Unter dem Instagram-Post der "Everytime"-Interpretin meldeten sich auch zahlreiche Promis zu Wort. "Herzlichen Glückwunsch Schwester! Ich freue mich so für dich! Ich liebe dich", schrieb Paris Hilton (41). Auch Plus-Size-Model Tess Holliday (36) ließ es sich nicht nehmen, der 40-Jährigen zu gratulieren.

Getty Images Kevin Federline im November 2009

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

ActionPress Britney Spears und Paris Hilton

