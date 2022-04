Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen mussten sich wieder mal einer Herausforderung stellen. In der gestrigen Folge war es so weit – wie jedes Jahr mussten auch dieses Mal die Nachwuchsmodels für die Castingshow ihre Hüllen fallen lassen. Doch anders als erwartet wurde für manche der Anwärterinnen nicht das Nacktsein zum Problem, sondern das Lesen der Uhr. Vor allem Sophie (18) und Noëlla sorgten bei den Zuschauern für Lacher.

Die 18-Jährige entschied sich dazu, für das Foto die Zeiger bei 15 Uhr darzustellen. "Das ist aber jetzt sechs Uhr", warf Heidi Klum (48) jedoch ein, als die Studentin sich in Pose warf. Selbst nachdem Sophie erneut versucht hatte, die Uhrzeit darzustellen, machte die Jurorin sie darauf aufmerksam, dass es nicht die richtige war. Aber auch Noëlla hatte ihre Probleme. Die 24-Jährige gestand direkt, dass sie nur eine digitale Uhr lesen könne. "Diese Zeigeruhr check ich nicht so", erklärte sie Heidi, nachdem diese versucht hatte, ihr die Uhr zu erklären.

Die Fans der Sendung kommentierten das Geschehen auf Twitter. "Größte Herausforderung: Uhr lesen", witzelte einer der Zuschauer. "Wie im Kindergarten... Heidi muss ihr jetzt nicht ernsthaft erklären, wie man eine Uhr liest, oder?", schrieb ein weiterer Anhänger der Castingshow auf der Social-Media-Plattform.

ActionPress Eine Kandidatin mit Heidi Klum und Brian Bowen Smith am GNTM-Set

ProSieben/Sven Doornkaat Sophie Dräger bei GNTM

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum am GNTM-Set

