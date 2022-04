Auf diese Bilder haben die Royal-Fans sehnsüchtig gewartet! Nach ihrer Entscheidung, ihre königlichen Ämter niederzulegen, haben sich Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) dazu entschieden, nach Amerika auszuwandern. Von ihrem Alltag in den USA bekommt die Öffentlichkeit nur wenig zu sehen – und in Europa hat sich das Paar seither nicht zusammen blicken lassen. Jetzt sind Harry und Meghan aber in den Niederlanden angekommen. Es gibt sogar süße Bilder der beiden.

Am heutigen Freitag sind der Brite und die ehemalige Suits-Darstellerin in Holland eingetroffen, wo sie in den kommenden Tagen die Invictus Games verfolgen werden. Bei ihrer Ankunft in Den Haag wurden sie herzlich in Empfang genommen und von jubelnden Fans begleitet. Harry und seine Liebste hielten Händchen und strahlten bis über beide Ohren. Auf den Fotos ist zu sehen, dass sich der Enkel der Queen (95) für seinen ersten öffentlichen Auftritt in Europa für einen dunklen Anzug entschieden hat. Meghan trägt ebenfalls einen eleganten Zweiteiler – allerdings ganz in Weiß.

Schon gestern wurde berichtet, dass der 37-Jährige die Gelegenheit genutzt hat, auch seiner Familie in Großbritannien einen Besuch abzustatten. Augenzeugen haben ausgeplaudert, Harry und die Herzogin auf dem königlichen Anwesen gesichtet zu haben. Dort sollen sie nicht nur das Staatsoberhaupt, sondern auch Prinz Charles (73) getroffen haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrer Ankunft in Den Haag

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan 2022

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Queen Elizabeth II.

