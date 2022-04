Tallulah Willis (28) traf eine große Entscheidung für ihre Zukunft! Seit Mai des vergangenen Jahres ist die Tochter von Bruce Willis (67) mit Regisseur Dillon Buss verlobt. Ein Termin für die Hochzeit der beiden stand bisher nicht fest – doch das änderte sich nun. Durch Bruce' Rücktritt aus der Öffentlichkeit und seiner Aphasie-Diagnose will das Paar so schnell wie möglich handeln: Tallulah und ihr Liebster entschieden sich dazu, ihr Jawort nach vorne zu verlegen!

Wie mehrere US-Medien berichteten, soll die Hochzeit der beiden Turteltauben schon demnächst stattfinden – der Grund: Dillons zukünftige Ehefrau hat den großen Wunsch, dass ihr Vater Bruce sie zum Altar führe. Dafür muss der Schauspieler allerdings fit genug sein. "Es hieß entweder die Hochzeit verzögern oder vorziehen", verriet ein Insider aus dem engeren Umfeld der Familie. Tallulah, Dillon und Co. entschieden sich also dazu, dieses Vorhaben so schnell wie möglich in trockene Tücher zu packen.

Dass Bruce und seine Tochter ein äußerst gutes Verhältnis haben, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Vor rund zwei Jahren bekam der Filmstar sogar die Erlaubnis, seinem Nachwuchs die Haare abzurasieren. Inzwischen genieße der 67-Jährige jede Sekunde im Kreise seiner Liebsten: "Er will so viel Zeit mit seiner Familie verbringen wie möglich, bevor die Krankheit schlimmer wird!"

Instagram / scoutlaruewillis Tallulah Willis (r.) mit ihrem Verlobten Dillon Buss

Getty Images Bruce Willis, Schauspieler

Getty Images Rumer, Bruce und Tallulah Willis im Juni 2007

