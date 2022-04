Jessica Hallers Geburtstag läuft bisher nicht ganz so wie geplant! Die Ex-Bachelorette feiert heute ihren 32. Ehrentag – und gewährte ihren zahlreichen Fans im Netz auch schon einen Einblick: Sie startete stilecht mit einer Flasche Champagner und fancy Gesichtsmaske in ihren Ehrentag. Weiter ging es dann mit einer Überraschung von ihrem Mann Johannes (34)... Doch die sollte am Ende schieflaufen!

Ganz stolz berichtete der Influencer in seiner Instagram-Story, womit er seine Frau zu deren Geburtstag überraschen will: mit einer Roller-Tour durch Ibiza! Tatsächlich freute sich Jessi riesig über den kleinen blauen Flitzer in Hippie-Optik. Doch schon kurz nachdem die zwei losgedüst waren, kam ein Problem auf: "Die Rollerfahrt war schneller beendet als geplant – Motorschaden nach zehn Kilometern", verkündete Johannes schmunzelnd. Auch Jessi sieht den Fail locker: "Es gibt nichts Besseres im Leben als solche Momente, die ungeplant sind", betonte sie lachend. Daraufhin mussten die beiden offenbar erst mal am Straßenrand auf Hilfe warten.

Auch sonst haben die Hallers kein Problem damit, ihren Fans ehrliche Einblicke in ihr Leben zu geben. So gab Jessi vor ein paar Tagen in ihrer Instagram-Story preis, dass sie Johannes aus Versehen Plastikfolie hat essen lassen. "Lasst uns aber bitte gemeinsam diesen Vorfall ganz charmant ignorieren und erzählt es bitte nicht meinem Mann", appellierte sie scherzhaft an ihre Fans.

Instagram / https://www.instagram.com/johannes_haller/ Jessica und Johannes Haller im April 2022

Instagram / jessica_haller Johannes Haller auf Ibiza

Instagram / johannes_haller Die Reality-TV-Bekanntheiten Johannes und Jessica Haller

