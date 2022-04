Kim Kardashian (41) kann ihr neues Liebesglück wohl selbst noch nicht richtig fassen! Im vergangenen Jahr gab die Unternehmerin bekannt, dass sie sich von Kanye West (44) scheiden lässt – wenig später ließ sie sich dann mit einem anderen Mann an ihrer Seite blicken. Nach anfänglichen Versteckspielen stehen sie und Pete Davidson (28) mittlerweile öffentlich zu ihrer Beziehung. Doch selbst für Kim kam die Partnerschaft mit dem Saturday Night Live-Star anscheinend ziemlich überraschend!

Wie die 41-Jährige im Podcast "Making Space" verriet, hatte sie nicht damit gerechnet, so schnell wieder in festen Händen zu sein. "Ich denke, dass Dinge manchmal passieren, wenn man sie am wenigsten erwartet. Und das war wirklich das Letzte, was ich geplant hatte", plauderte sie aus. Bevor die Reality-TV-Berühmtheit damit begonnen hatte, Pete zu daten, habe sie sich zudem erst mal mehrere Monate Zeit für sich selbst genommen.

Bei Kim und ihrem neuen Lover scheint es dennoch ziemlich gut zu laufen! Wie Insider im Gespräch mit Hollywood Life berichteten, sei Pete überglücklich mit seiner Herzdame – und auch über gemeinsame Kinder sollen die beiden schon gesprochen haben. Der Comedian sei sich wohl schon sicher, dass er Nachwuchs mit seiner Auserwählten möchte.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Pete Davidson beim Essen

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

Anzeige

Splash News Kim Kardashian und Pete Davidson, New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de