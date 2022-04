Kim Kardashian (41) und Pete Davidson (28) denken schon an die Zukunft! Die Reality-TV-Beauty und der Comedian daten sich seit einigen Monaten und machten vor wenigen Wochen ihre Beziehung offiziell. Im Netz spekulierte ein Fan kürzlich über die mögliche Kinderplanung der beiden, worauf Petes Mutter Amy freudig reagierte. Das brachte den Stein offenbar ins Rollen: Kim und Pete denken schon über gemeinsame Kinder nach!

Wie Insider gegenüber Hollywood Life berichteten, ist Pete derzeit sehr glücklich mit seiner neuen Freundin und ist sich sicher, irgendwann Kinder haben zu wollen. "Sie haben das Thema schon einmal angesprochen, aber da an der Bemerkung seiner Mutter Amy etwas Wahres dran war, hat es eine Diskussion ausgelöst", erklärte die Quelle. Doch am Anfang war er von dem Kommentar nicht sehr begeistert: "Pete war es total peinlich, dass seine Mutter das geschrieben hat, aber das hat ihnen die Tür geöffnet, um über das Thema zu sprechen."

Denn auch die Keeping Up with the Kardashians-Bekanntheit kann sich vorstellen, weiteren Nachwuchs zu bekommen! Gemeinsam mit ihrem Ex Kanye West (44) teilt sie bereits vier Kids. "Kim hat die Möglichkeit, weitere Kinder zu bekommen, nicht ausgeschlossen. Sie hat gesehen, wie ihre Mutter erfolgreich sechs Kinder großgezogen hat, und sie weiß, dass sie das auch schaffen könnte", gab der Insider zu.

Instagram / kimkardashian Pete Davidson und Kim Kardashian im März 2022

MEGA Kim Kardashian und Pete Davidson, November 2021

P&P / MEGA Kim Kardashian und ihre Kinder North, Chicago und Saint

