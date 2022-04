Jetzt wirds bunt – sonst ist der Musiker Travis Barker (46) in der Öffentlichkeit eher mit konstant schwarzen Outfits zu sehen. Aus diesem Grund ist er auch als Mann in Schwarz bekannt – und wenn er nicht gerade zu seiner Lieblingsfarbe greift, zeigt er sich meistens halb nackt und lässt den Blick auf seinen voll tätowierten Oberkörper zu. In letzter Zeit überrascht der 46-Jährige allerdings vermehrt mit einigen farbenfrohen Outfits. Steht Travis neue Hingabe zu außergewöhnlichen Stylings etwa im Zusammenhang mit seiner Ehefrau und Stil-Ikone Kourtney Kardashian (42)?

Schon seit einiger Zeit ist der Schlagzeugspieler an der Seite von Kourtney Kardashian zu sehen. Da ist die Frage naheliegend, ob der modische Sinneswandel etwa mit der neuen Liebe zum Keeping up with the Kardashians-Star in Verbindung zu bringen ist? Seitdem sich Kourtney und Travis in der Öffentlichkeit als Paar zeigen, wird es immer mehr zur Regelmäßigkeit, dass sich der ehemalige Blink-182-Schlagzeuger in bunten und für ihn untypischen Outfits präsentiert. Eine Orientierung, die aber nicht von irgendwoher zu kommen scheint. Schließlich ist seine Ehefrau Kourtney und der gesamte Kardashian-Clan für seine stylishen und extravaganten Outfits bekannt.

Doch wie stehen seine Fans zu dem untypischen Style des US-Amerikaners? Einige seiner Anhänger sind nicht ganz so angetan von seiner neuen modischen Ausrichtung. Ein User schreibt unter seinem Instagram-Post zu diesem Outfit: "Du siehst lächerlich aus". Ein anderer Nutzer geht sogar so weit und behauptet: "Die Kardashians verändern die Leute." Doch es gibt auch positive Meinungen, die ihn bestärken. "Travis! Woooow!", "Der Mantel ist so schick", schwärmen beispielsweise zwei Fans.

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

