Hat Yeliz Koc (28) den Grund für ihr Single-Dasein gefunden? Die Influencerin hat zwar ein gemeinsames Kind mit Jimi Blue Ochsenknecht (30) – ein Paar sind die beiden aber längst nicht mehr. Auch zwischen dem Love Island-Star Paco Herb und ihr reichte es am Ende nicht für mehr als eine Freundschaft. Viele Fans wundern sich jetzt, warum die einstige Bachelor-Kandidatin ihren Mr. Right bisher noch nicht gefunden hat – liegt es etwa an ihr? Yeliz glaubt zu wissen, warum sie es bei den Männern so schwer hat.

Auf Instagram stellte ein Follower der gebürtigen Hannoveranerin die Frage, warum es bei ihr und den Männern einfach nicht klappen will. "Starke Männer kommen mit starken Frauen zurecht, schwache halt nicht", lautete Yeliz' Antwort darauf. Offenbar meint die Dunkelhaarige, einen zu starken Charakter für viele männliche Geschöpfe zu haben und deswegen solo durchs Leben zu gehen.

Sollte die Single-Mama einem beziehungstauglichen Herren über den Weg laufen, könne sie ihre Gefühle jedoch nicht verstecken. "Mir merkt man sofort an, ob ich jemanden mag, sehr mag oder gar nicht mag", plauderte sie in ihrer Story aus. Dass sie so leicht zu durchschauen ist, findet Yeliz aber nicht schlimm – sie betonte: "Lieber so als fake."

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Juni 2021

Instagram / paco_hrb Yeliz Koc und Paco Herb, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2022

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Ex-"Bachelor in Paradise"-Kandidatin

