The Masked Singer ist in der heißen Phase angelangt: Das Halbfinale steht an! Sechs maskierte Promis sind noch im Rennen um den Sieg und kämpfen am Samstag um den Einzug ins große Live-Finale in Köln. Wer am Ende den Pokal in den Händen halten darf – und somit als letzter seine Identität preisgeben muss – entscheiden wie immer die Zuschauer. Aber wer ist aktuell der Liebling der "The Masked Singer"-Fans?

Sie zählte von Anfang an zu den Favoriten und muss sich vermutlich auch im Halbfinale keine allzu großen Sorgen machen: die Discokugel! Die Promidame unter diesem schillernden Kostüm ist offenbar eine begabte Sängerin – sehr viele tippen hier auf Jeanette Biedermann (42). Aber auch der Dornteufel hat schon mehrfach bewiesen, dass er gesanglich etwas auf dem Kasten hat. Wer ebenfalls auf der Bühne mühelos einen raushauen kann? Der coole Gorilla!

Das Zebra begeisterte die Fans bisher in jeder Show mit seinem Humor und kann noch dazu ziemlich gut singen! Auch unter dem Seestern könnte eine ausgebildete Sängerin stecken – noch dazu gehört ihr funkelndes Kostüm zu den beliebtesten. Und diese Maske ist eine absolute Wundertüte: Die Frau unter dem Ork beherrscht nicht nur zahlreiche Sprachen wie Italienisch, Englisch und Türkisch – sondern führt nach wie vor alle erfolgreich an der Nase herum... Jetzt könnt ihr abstimmen: Wer soll unbedingt ins Finale von "The Masked Singer" kommen?

ProSieben/Willi Weber Der Seestern bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Dornteufel bei "The Masked Singer"

ProSieben Die Discokugel bei "The Masked Singer"

