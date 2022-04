Fiona Erdmann (33) spricht offen über die Nebeneffekte ihrer Schwangerschaft! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Moe erwarten nach Sohnemann Leo aktuell ihr zweites Kind – dieses Mal wird es ein Mädchen! Im Netz nimmt die Influencerin ihre Follower fast täglich mit auf ihre Schwangerschaftsreise in Dubai. So teilte sie nun auch dieses Update mit ihren Fans: Fiona verrät, wie viel sie in der Schwangerschaft inzwischen zugenommen hat...

"Das letzte Mal mit Leo habe ich 28 Kilo zugenommen, jetzt mit der kleinen Maus nur knapp neun, zehn Kilo. Ich fühle mich besser, ich fühle mich fitter – und ich finde, ich sehe sogar besser aus!", freut sich die werdende Zweifachmutter in ihrer Instagram-Story. "Es heißt ja immer, Mädchen rauben einem die Schönheit. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich in meiner Haut aktuell viel wohler. Auch allgemein: Meine Haut sieht viel besser aus." Mit Leo habe sie unter vielen Pickeln und extremen Pigmentstörungen gelitten.

Auch insgesamt sagt Fiona ganz klar: Ihre aktuelle Schwangerschaft sei wesentlich "angenehmer" als mit ihrem Sohn 2020. "Das ist einfach so krass, wie unterschiedlich man diese Schwangerschaften so erlebt. Es ist vor allen Dingen so krass für mich, dass ich jetzt schon ein Kind habe, während ich schwanger bin." Es sei dieses Mal eine völlig andere Erfahrung für die Mama.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im März 2022

Sonstige Fiona Erdmann (r.) mit ihrem Verlobten Moe (l.) und ihrem Sohn

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

