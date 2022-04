Strebt North West (8) etwa eine Karriere in der Mode-Industrie an? Die älteste Tochter von Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) ist schon seit ihrer Geburt eine kleine Fashionista: Mit gerade einmal fünf Jahren bekam sie ihre erste Designertasche und zeigt sich heute noch stets total stylish. Ihr Gespür für den richtigen Look stellte North jetzt auch bei einem echten Fotoshooting unter Beweis: Sie stylte sich und ihre Geschwister selbst für die US-Ausgabe der Vogue!

Das verriet ihre Mutter jetzt bei einem Auftritt in der "The Ellen DeGeneres Show". Mit Moderatorin Ellen (64) sprach Kim dort über die Märzausgabe des Magazins, für die sie das Titelblatt geziert hatte. In der Coverstory sind auch mehrere coole Fotos ihrer Kids zu sehen – und die wurden offenbar von North eingekleidet: "Sie sollten eigentlich alle Schwarz tragen, aber sie sagte: 'Nein, das ist langweilig. Ich werde alle stylen.' Sie ging durch die Kleiderschränke und suchte alles aus!", erzählte Kim.

Während Kim Norths Gespür für Fashion offenbar unterstützt, ist ihr Vater nicht allzu angetan von den Ambitionen seiner Tochter. Besonders ihre frühe Vorliebe für Make-up findet der Rapper total übertrieben – und sprach deshalb sogar schon ein Verbot aus.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Chicago, North, Saint und Psalm West

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West

