Auf welche großen Stars dürfen sich die Fans beim Coachella in diesem Jahr freuen? In den vergangenen Wochen hatten immer wieder Spekulationen rund um das Line-up des großen Musikspektakels die Runde gemacht: Unter anderem war gemunkelt worden, dass Kanye West (44) und Billie Eilish (20) in Kalifornien auf der Bühne stehen sollen. Jetzt wurde den Gerüchten ein Ende bereitet: Die Headliner des Coachella Festivals 2022 sind endlich offiziell bekannt!

Laut einer offiziellen Pressemitteilung, die unter anderem People vorliegt, stehen die großen Acts des beliebten Festivals nun endlich fest: Im April werden demnach tatsächlich der Rapper Kanye West und die Sängerin Billie Eilish beim Coachella performen. Doch damit noch nicht genug: Auch das ehemalige One Direction-Mitglied Harry Styles (27) wird den Konzertbesuchern mit seinen Songs ordentlich einheizen.

Natürlich warten auf die Coachella-Fans an den zwei Wochenenden im April noch viele weitere große Musiker: Neben den drei Headlinern werden unter anderem auch Doja Cat (26), Megan Thee Stallion, Lil Baby, Ari Lennox und Phoebe Bridgers (27) auftreten. Zudem wird das DJ-Trio Swedish House Mafia das Publikum mit lauten Beats versorgen.

Getty Images Billie Eilish im September 2021

Getty Images Sänger Harry Styles

Zuma Press/ActionPress Sängerin Doja Cat im Januar 2022

