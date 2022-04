Mit welchem Gefühl gehen Emine Knapczyk und Dominik Simmen ins DSDS-Sing-off? Die Berlinerin und der Kieler hatten den Einzug in die Top Ten eigentlich verpasst. Da der Kandidat Mechito jedoch gegen die Prinzipien des Senders verstoßen hatte und die Castingshow daraufhin verlassen musste, haben die beiden eine zweite Chance bekommen: Sie treten in einem Duell gegeneinander an – der Sieger darf in die Liveshows. Was geht den beiden vor dieser Challenge durch den Kopf?

Gegenüber Promiflash verriet Emine: "Ich bin schon aufgeregt, aber ich freue mich natürlich, dass ich noch mal die Chance bekomme, teilzunehmen." Der Auslandsrecall sei für sie nicht so gut gelaufen, weshalb sie sich umso mehr freue, noch einmal singen zu dürfen. Auch Dominik ist dankbar für diese Möglichkeit. Er betonte jedoch: "Ich weiß auch, dass ich eine besondere Position habe, denn selbst wenn ich das Duell gegen Emine gewinne, bin ich immer der, der schon mal rausgeflogen ist." Deswegen möchte er jetzt umso mehr Gas geben: "Ich hau mich jetzt komplett rein, denn ich war schon mal draußen und will das jetzt verhindern."

Für die Zuschauer ist Dominik der klare Favorit. Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand 15. April 2022, 13:05 Uhr] hervorgeht, drücken 1.398 Teilnehmer (74,8 Prozent) dem Rocker die Daumen. 470 (25,2 Prozent) hoffen dagegen, dass Emine das Duell gewinnt.

