Für Dominik Simmen und Melissa Turan ist der Traum geplatzt! Der gebürtige Kieler und die Kosmetikerin haben sich in der diesjährigen Deutschland sucht den Superstar-Staffel von einer Runde in die nächste gesungen. Auf der Zielgeraden mussten die zwei Kandidaten nun ihre Koffer packen – denn für beide haben die Zuschaueranrufe nicht für den Einzug in das große Finale gereicht. Nun meldeten sich Dominik und Melissa erstmals nach ihrem Show-Aus.

Via Instagram-Story hatte Dominik am Sonntag erste Worte an seine Fans gerichtet. "Macht euch keine Sorgen. Es war für mich wirklich eine superschöne Zeit", stellte der 23-Jährige klar und verriet, dass er vor allem seinen letzten Auftritt genossen habe – mit seiner Performance im Halbfinale war Dominik nämlich ganz besonders zufrieden. "Das war mir so ein wichtiges Ding, dass ich halt irgendwas habe und sagen kann 'Ey, das war richtig geil'. Und das war heute so. Ich hab es auf der Bühne richtig gefühlt", erklärte der Student und plauderte aus, dass sich seine Fans noch über viel Musik von ihm freuen können.

Auch Melissa meldete sich bereits mit einem kurzen Fazit bei ihrer Fangemeinde. "Es war so eine Hammer-Zeit", schreib sie zu einem Bild des offiziellen DSDS-Accounts, das sie in ihrer Story geteilt hatte. Dabei ließ sie einige rote Herz-Emojis und Heulsmileys für sich sprechen.

RTL / Stefan Gregorowius Dominik Simmen, DSDS-Kandidat 2022

Instagram / melekmelosh_ Melissa Turan, DSDS-Halbfinalistin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Talents sitzen mit der Jury zusammen

