Din Omerhodzic spricht Klartext! Der Sänger hat es bei DSDS in die Top Ten geschafft und kämpft weiterhin um den Sieg. Jedoch machte der Beau in dieser Staffel nicht nur mit seinem Gesangstalent auf sich aufmerksam – sondern auch mit seinem Liebesleben. Der Medizinstudent und die Kandidatin Tina Umbricht sind ein Paar. Aber auch mit der bereits ausgeschiedenen Emine Knapczyk wurde er zuvor beim Kuscheln erwischt. Zwischen den beiden lief aber nichts, beteuerte Din nun gegenüber Promiflash!

Im Interview mit Promiflash erklärt Din, dass Emine für ihn wie eine kleine Schwester ist – weil er auf die deutlich jüngere Beauty immer aufgepasst hat und sie immer für ihn da war. "Die Szene ist nicht so passiert, wie sie ausgesehen hat: Wir sind nicht zusammen aufgewacht, sondern ich war auf dem Weg in die Dusche und hatte halt nicht viel an, weil es 30 Grad waren. Dann hat Emine mich gefragt, ob ich sie in den Arm nehmen könnte", klärt er auf. Kurz nachdem er sich zu ihr gelegt hatte, sei das Kamerateam auch schon da gewesen.

"Da ist nichts gelaufen und da wäre auch nie was gelaufen", schließt Din ab. Er und Emine sind aber weiterhin Freunde, wie er verrät – auch mit seiner Freundin Tina verstehe sich die Hotelfachfrau aus Berlin sehr gut.

RTL / Stefan Gregorowius Emine Knapczyk, DSDS-Kandidatin 2022

Instagram / din_offiziell Din Omerhodzic und Tina Umbricht, Kandidaten bei DSDS

Instagram / din_offiziell Tina Umbricht und Din Omerhodzic, DSDS-Kandidaten

