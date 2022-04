Jenny Frankhauser (29) räumt mit den Gerüchten auf. Die Influencerin erlangte dank ihrer Schwester Daniela Katzenberger (35) Bekanntheit. Doch in der Vergangenheit musste sich die einstige Dschungelcamp-Gewinnerin immer wieder anhören, dass sie auf ihre berühmte Schwester neidisch sei. Streitigkeiten zwischen den beiden befeuerten die Gerüchte. Im Netz klärte Jenny nun ein für alle Mal auf: Sie ist und war nie eifersüchtig auf Daniela und deren Erfolg.

Im Rahmen eines Q&A auf Instagram wurde die 29-Jährige gefragt, ob noch Eifersucht zwischen ihr und ihrer Schwester herrsche. "Die gab es nie... Das wurde so nur immer verkauft", stellte die werdende Mutter klar. Sie habe nie verstanden, warum sie in die Rolle der bösen und neidischen Schwester gedrängt wurde. "Alles, was ich tat oder sagte, wurde als Konkurrenz vermarktet. [...] Ich war nie neidisch, missgünstig, böse", betonte Jenny. Ihr sei es immer nur darum gegangen, als eigenständige Person wahrgenommen zu werden.

Und das scheint ihr mittlerweile auch gelungen zu sein. "Der Weg war sehr hart für mich, aber am Ende habe ich das bekommen, was ich mir gewünscht hatte", erzählte der Reality-TV-Star. Neben dem geplanten Hauskauf und ihrer Schwangerschaft sei auch der Wunsch nach einer eigenen Doku in Erfüllung gegangen.

Getty Images Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger im November 2015

Instagram / danielakatzenberger Jennifer Frankhauser und Daniela Katzenberger im Mai 2021

Instagram / jenny_frankhauser Steffen König und Jenny Frankhauser im März 2022

