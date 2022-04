Die Schwangerschaft steht ihr gut! Charlotte Crosby (31) ist derzeit in freudiger Erwartung: Im Netz verkündete die ehemalige Geordie Shore-Darstellerin, dass sie ihren ersten Nachwuchs bekommt. Vater wird ihr neuer Freund Jake Ankers, den sie kurz zuvor das erste Mal ihren Followern präsentiert hatte. Dieser scheint es ebenfalls kaum erwarten zu können, den Sprössling in seinen Händen zu halten. Nun wurde Charlotte zum ersten Mal mit ihrem wachsenden Babybauch abgelichtet!

Wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen, zeichnet sich bei der 31-Jährigen schon eine kleine, niedliche Rundung in der Körpermitte ab – davon ist ihr Liebster offensichtlich auch ganz angetan: Denn auf einem der Schnappschüsse streichelt er liebevoll über das Bäuchlein seiner Herzdame. Die Turteltauben befanden sich anscheinend gerade auf einem Jachtausflug, als sie von den Fotografen abgelichtet wurden.

Der Augenblick, in dem die Reality-TV-Bekanntheit ihre Schwangerschaft verkündet hatte, war allem Anschein nach ein ganz besonderer für sie: Zu diesem Anlass teilte sie nämlich ein entzückendes Video, in dem sie nicht nur ihren positiven Schwangerschaftstest zeigte, sondern auch intime Momente mit ihrem Freund. Daneben konnten sich die Fans auch an einem ersten Ultraschallbild erfreuen.

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und ihr Freund

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby im Januar 2021

Anzeige

Instagram / charlottegshore Charlotte Crosby und ihr Freund Jake

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de