Finden Khloé Kardashian (37) und Tristan Thompson (31) doch wieder zueinander? Im Laufe ihrer On-off-Beziehung erlaubte sich der Basketballspieler gleich mehrere Seitensprünge. Im vergangenen Jahr gingen die Eltern einer Tochter schließlich getrennte Wege. Trotzdem hält die Reality-TV-Bekanntheit viel von ihrem Ex und ist ihm wohlgesonnen. Stehen die Zeichen etwa auf Liebescomeback? Khloé und Tristan machen sogar eine Paartherapie, wie die Influencerin verriet!

In der ersten Folge von "The Kardashians" kam die 37-Jährige direkt auf ihr Liebesdrama zu sprechen. "Wenn es nach Tristan ginge, wären wir komplett zusammen", merkte Khloé an. Sie hingegen brauche Luft und müsse noch etwas nachdenken. Der NBA-Star sei aber fest entschlossen, wieder mit seiner Verflossenen zusammenzukommen. "Er geht ziemlich oft zur Therapie, ein paar Mal pro Woche. Und wir machen jetzt sogar eine Paartherapie zusammen", erzählte die Beauty.

Tristan wieder zu vertrauen, fällt Khloé jedoch schwer. Nahezu jeden Tag versuche der Sportler ihr zu zeigen, dass er ein anderer Mensch sei und er sie nicht wieder enttäuschen würde. "Aber wir haben so viel zusammen durchgemacht, dass ich viele Vorbehalte habe", räumte die Unternehmerin ein.

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Mega Agency Tristan Thompson und Khloé Kardashian, Januar 2019

