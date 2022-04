Nico hat große Pläne für die nahe Zukunft! In der vergangenen Staffel von Love Island verliebte sich der 26-Jährige Hals über Kopf in Jennifer (23). Tatsächlich wurde aus dem Couple ein echtes Pärchen und die beiden entschieden das Finale für sich. Noch führen der Saarländer und die Düsseldorferin allerdings eine Fernbeziehung. Lange will der Vertriebsmitarbeiter das aber wohl nicht beibehalten. In den kommenden sechs Monaten will Nico schon mit Jenni zusammenziehen!

In einem Instagram-Livestream sprach der "Love Island"-Sieger über seine gemeinsame Zukunft mit der Recruiterin. Wie lange soll es noch dauern, bis sie zusammenziehen? "Mein Plan ist maximal ein halbes Jahr", betonte Nico. Dann wolle er seine Immobilie im Saarland vermieten und zu Jenni ziehen. Für eine Örtlichkeit hat man sich somit offenbar auch schon entschieden: "In Düsseldorf. Ich will weg von hier", betonte Nico.

Bis dahin nimmt er aber auch gerne die lange Strecke auf sich, um seine Liebste zu besuchen. "Ich würde auch sechs Stunden zu Jenni fahren, um sie nur eine Stunde zu sehen", versicherte Nico im Gespräch mit Promiflash. Diese wiederum fährt selbst nur ungern weite Wege mit dem Auto.

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Nico und Jennifer, "Love Island"-Sieger

Anzeige

Instagram / nico.loveisland2022 Nico, "Love Island"-Sieger

Anzeige

RTLZWEI / Thomas Reiner Jennifer und Nico bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de