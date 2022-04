Herzogin Meghan (40) und Prinz Harry (37) genießen weiterhin ihren Aufenthalt in Europa. Nachdem das Paar dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt hat, hat es nun erstmals wieder gemeinsam europäischen Boden unter den Füßen. Zusammen besuchen sie die Invictus Games in den Niederlanden und wurden dort jubelnd in Empfang genommen. Nun stand für die beiden schon der nächste Termin auf der Agenda – und auch den meisterten Harry und Meghan mit einem Lächeln auf den Lippen.

Bei der paralympischen Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten ließ sich der Enkel der Queen (95) auch in diesem Jahr wieder blicken. Hand in Hand mit seiner Gattin besuchte er am ersten Tag die Jaguar Land Rover Driving Challenge im Zuiderpark und begrüßte dort die Athleten. Bei dem Event sollten Navigationsfähigkeit, Beobachtungsgabe und Teamwork getestet werden. In lässigen Outfits beobachteten Harry und Meghan das Geschehen. Der 37-Jährige wagte sich sogar selbst in einen der Wägen und nahm als Beifahrer an dem Hindernisparcours teil.

Vor ihrer Ankunft in den Niederlanden hatten Harry und Meghan aber sogar noch einen Zwischenstopp in Großbritannien eingelegt. Dort sollen sich die zweifachen Eltern mit der Queen und auch mit Prinz Charles (73) getroffen haben. Augenzeugen wollen die Sussexes auf königlichem Grund und Boden gesichtet haben.

