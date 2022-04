Ausnahmsweise heizt David Guetta (54) seinen Fans nicht am DJ-Pult ein! In Clubs bringt der Musiker regelmäßig die Menge zum Feiern. Hin und wieder genießt er allerdings auch eine entspannte Zeit am Stand. Dort wurde er schon vor rund einem Jahr mit seiner Freundin Jessica Ledon gesichtet. Auch jetzt gönnte sich der Produzent wieder eine kleine Auszeit: In den Wellen präsentierte David gut gelaunt seinen krassen Sixpack!

Auf neuen Aufnahmen ist der 54-Jährige am Strand in Miami zu sehen. Dabei war auch nicht zu übersehen, wie gut der Künstler in Form ist: In einer roten Badehose watete der DJ durch die Wellen und zeigte seine durchtrainierte Körpermitte. Dabei war David allerdings nicht allein: Seine 14-jährige Tochter Angie war ebenfalls mit von der Partie und genoss die Zeit mit ihrem Papa.

Dabei waren die Momente mit seinen Kids bisher recht knapp. Im Sommer 2020 konnte er aufgrund abgesagter Gigs erstmals ein paar Monate mit seinem Nachwuchs verbringen. "Manchmal fühle ich mich echt schlecht. Andere Kinder haben ihre Papas, aber meine Kinder mussten bisher immer auf mich verzichten", hatte er damals offen eingeräumt.

Anzeige

MEGA Jessica Ledon und David Guetta, 2021

Anzeige

MEGA David Guetta im April 2022

Anzeige

Getty Images David Guetta und sein Sohn Tim im November 2017 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de