David Guetta (53) und Jessica Ledon sind in Topform! Seit knapp sechs Jahren gehen der DJ und das Model nun als Paar durchs Leben – und scheinen auch heute noch megaverliebt ineinander zu sein. Das präsentieren die zwei des Öfteren auf Social Media oder auch ungeniert in der Öffentlichkeit. Die Turteltauben sporteln offenbar auch viel zusammen – und das kann sich sehen lassen. Denn am Strand stellten David und seine Jessica nun ihre durchtrainierten Bodys zur Schau!

Paparazzi erwischten das Paar jetzt bei einem entspannten Strandtag in Miami, Florida. Verliebt genossen sie die Sonnenstrahlen in vollen Zügen. Dabei fiel aber vor allem eins auf: Die krassen Sixpacks der beiden, die sie in knapper Bademode perfekt in Szene setzten. David trug eine knallrote Badehose und Jessica strahlte in einem korallfarbenen Bikini. Kein Wunder, dass die zwei nicht die Finger voneinander lassen können! So fiel Jessica ihrem Liebsten immer wieder um den Hals.

Und auch David verwöhnte seine Angebetete mit zärtlichen Streicheleinheiten – bevor sie dann Hand in Hand gemeinsam mit ihrem kleinen Hund den Strand verließen. Obwohl die zwei offenbar total vernarrt ineinander sind, wollen sie wohl nicht den nächsten gemeinsamen Schritt gehen – denn David soll nicht viel von der Ehe halten, verriet ein Insider vor einigen Jahren TMZ.

Anzeige

MEGA David Guetta, 2021

Anzeige

MEGA Jessica Ledon, Model

Anzeige

MEGA David Guetta und Jessica Ledon, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de